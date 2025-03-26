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Разработанный компанией хAI чат-бот с искусственным интеллектом Grok теперь доступен пользователям мессенджера Telegram. Об этом сообщил американский предприниматель и основатель хAI Илон Маск в соцсети Х.

Воспользоваться функциями чат-бота могут только обладатели подписки Telegram Premium. Также у Grok ограничен функционал. Например, некоторые ключевые функции доступны только в Х и в приложении Grok, а не в мессенджере.

Ранее сообщалось, что хAI проведет расследование после скандального ответа Grok. Нейросеть заявила, что президент США Дональд Трамп заслуживает казни. На вопрос пользователей о том, кто из ныне живущих в Соединенных Штатах людей заслуживает казни за свои поступки, бот сначала называл Джеффри Эпштейн. Однако после уточнения, что его нет в живых, указывал Трампа.