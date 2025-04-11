Трамп признался, что ему не нужен Илон Маск в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что на самом деле американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), не нужен Белому дому. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.

"Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома также рассказал, что купил автомобиль Tesla по полной цене, хотя в действительности он ему не нужен. По словам Трампа, он дает прокатиться на этой машине сотрудникам его администрации.

В начале апреля Трамп сообщил, что DOGE может прекратить свою работу из-за того, что Маск уйдет с госслужбы через 130 дней. Американский лидер выразил признательность Маску за его труды, а также осудил тех, кто портит автомобили Tesla и дилерские центры, принадлежащие компании предпринимателя.

Спустя несколько дней вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свое место на посту в правительстве в качестве советника. По словам Вэнса, борьба Маска с бюрократией еще не завершилась.