Вице-президент США Вэнс заявил, что Маск останется советником правительства

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Американский бизнесмен Илон Маск сохранит свое место на посту в правительстве в качестве советника. Его борьба с бюрократией еще не завершилась, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с Fox News.

"Маск пришел, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого", – подчеркнул он.

Как отметил Вэнс, предприниматель уже смог установить масштабные схемы мошенничества.

"Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками", – сказал вице-президент.

Он также назвал бизнесмена близким союзником американской администрации, другом и советником, который уже многое совершил.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) может прекратить свою работу из-за того, что Маск уйдет с госслужбы через 130 дней. При этом он выразил признательность бизнесмену за его труды, а также осудил тех, кто портит автомобили Tesla и дилерские центры.

