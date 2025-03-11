Небензя заявил, что РФ обеспокоена ситуацией с безопасностью в Афганистане

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Российская сторона обеспокоена ситуацией в сфере безопасности в Афганистане, учитывая, что в этой стране сохраняет свое присутствие ячейка "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) "Вилаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат указал, что проблема окончательного искоренения терроризма в Афганистане остается нерешенной, несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия.

"Боевики афганского крыла ИГИЛ (прежнее название ИГ. – Прим. ред.) вербуют новых членов, получают финансовую подпитку из-за рубежа, регулярно совершают новые теракты, жертвами которых становятся в том числе представители религиозных и этнических меньшинств, включая женщин и детей", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред РФ обратил внимание, что террористы хотят раскачать ситуацию и подорвать стабильность не только в Афганистане, но и во всем регионе. Также вполне реальной остается угроза попадания в руки боевиков оружия, оставленного в стране западными военными, подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) является реальной властью в Афганистане, и России это небезразлично.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что вопрос о признании движения "Талибан" постоянно обсуждается. По его словам, Россия учитывает мнение каждой страны региона по этому вопросу. Президент РФ добавил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.