Бои вспыхнули на границе Афганистана и Пакистана

Фото: ТАСС/АР/Vladimir Voronin

Афганские военные атаковали ряд районов Пакистана после того, как по афганской армии был нанесен авиаудар. Об этом в соцсети Х сообщает пресс-служба Минобороны Афганистана.

По данным ведомства, военнослужащие Афганистана атаковали "центры и укрытия враждебных сил и их сторонников" за пределами границы страны с Пакистаном.

Иранское агентство Tasnim уточняет, что в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера 27 декабря фиксируются боестолкновения между сторонниками талибов (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) и пакистанскими военными.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что дипведомство и Минюст РФ сказали Владимиру Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

Президент РФ, в свою очередь, отметил, что вопрос о признании движения "Талибан" постоянно обсуждается. По его словам, Россия учитывает мнение каждой страны региона по этому вопросу и решение будет вырабатываться вместе.

Путин добавил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать исходя из реалий.

