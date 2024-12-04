Спецборт МЧС доставил пятую партию гумпомощи в Афганистан

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Афганистана. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

"Гуманитарная операция осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", – говорится в сообщении ведомства.

Спецборт доставил пятую партию гумпомощи, в которую вошли 28 тонн продуктов питания, уточнили в МЧС.

В ноябре самолет Ил-76 МЧС РФ также доставил 33 тонны гуманитарной помощи жителям Мьянмы, пострадавшим от сильнейшего циклона.

В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы и передвижная электростанция.