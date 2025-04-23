Трамп: США снизят торговые пошлины против Китая

Фото: 123RF/palinchak

Власти Соединенных Штатов снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако тарифная ставка в любом случае не будет на нуле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Глава Белого дома также добавил, что экономические последствия увеличения импортных пошлин будут ощущаться в США еще какое-то время.

"У нас на самом деле все хорошо. Я видел, что фондовые рынки выросли, однако сейчас переходный период, он продлится еще некоторое время, но дела со всеми странами идут хорошо", – заявил Трамп, которого цитирует ТАСС.

В начале апреля Соединенные Штаты ввели пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай. В результате нескольких повышений тарифов пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как в КНР тарифы на импорт из США составили 125%.



Американский президент Дональд Трамп уверен, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие. При этом в торговом споре Вашингтона и Пекина мяч находится на стороне КНР, так как торговая сделка больше нужна именно Китаю, уверен Трамп.

В свою очередь, КНР из-за высоких американских пошлин ищет другие рынки, поэтому планирует углубить экономические связи с Евросоюзом. Пекин отправил свои делегации в столицы европейских государств, чтобы оценить интерес Европы к инвестициям в Китай.