Китай выразил готовность обсуждать пошлины с США

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Власти Китая готовы обсуждать с американской стороной таможенные пошлины, однако Белый дом должен сделать первый шаг. Об этом заявил постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон должен предпринять необходимые шаги для создания правильной основы или атмосферы переговоров, поскольку именно США инициировали весь процесс пошлин.

"Если они хотят диалога, дверь остается открытой. Диалог должен основываться на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде", – приводит РИА Новости слова Чэнь Сюй.

В начале апреля Вашингтон ввел пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай. В итоге, после нескольких повышений, тарифы на китайские товары в США выросли до 145%, а пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125%.



При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что представители Штатов и КНР уже проводят контакты по вопросам торговли на ежедневной основе. Эту информацию позже опровергли в китайском МИД.