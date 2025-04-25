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25 апреля, 15:49

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CNN: Китай отменил ответные пошлины на некоторые американские полупроводники

Китай отменил ответные пошлины на некоторые американские полупроводники – СМИ

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай отменил свои пошлины на некоторые американские полупроводники, которые были введены в ответ на объявление США таможенных тарифов на товары из КНР. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на менеджера агентства Zhengnengliang Supply Chain Чэнь Шаолина.

Речь идет о 8 видах интегральных схем, охватывающих большинство полупроводников, за исключением чипов памяти. Официального подтверждения этой информации нет.

В 2024 году Пекин импортировал из Америки полупроводники на общую сумму в 11,7 миллиарда долларов. Несмотря на успехи полупроводниковой отрасли, КНР все еще сильно зависит от импорта чипов и оборудования для их производства из США, Южной Кореи, Японии, Тайваня и Нидерландов, напомнили журналисты.

Ранее Вашингтон ввел пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай. В итоге, после нескольких повышений, тарифы на китайские товары в США выросли до 145%, а пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125%.

При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что представители Штатов и КНР уже проводят контакты по вопросам торговли на ежедневной основе. Эту информацию позже опровергли в китайском МИД.

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