Жители Патриарших прудов пожаловались на веранды, занявшие тротуары

На Патриарших прудах стартовал сезон веранд, и сразу же начались жалобы. Столики ресторанов местами занимают почти весь тротуар – пройти с коляской или просто пешком становится сложно. Жители регулярно подают обращения через портал "Наш город", но заведения часто возвращают мебель на старые места уже через час после проверок.

По новым правилам, для размещения легкой веранды достаточно уведомления. Однако необходимо соблюдать нормы – например, не сужать проход меньше полутора метров. За систематические нарушения предусмотрены штрафы, а в крайних случаях – отзыв лицензии. Рестораторы уверяют: без веранд в теплое время заведениям не выжить.

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