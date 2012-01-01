Москвичам рассказали, где в городе цветут сакура, магнолия и сирень

Первая сакура и магнолии зацвели в "Аптекарском огороде". Они украсили сад вместе с ранее распустившимися нарциссами и тюльпанами. Расскажем, где еще можно полюбоваться весенними первоцветами.

Разноцветные тюльпаны

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первые тюльпаны уже распустились под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В частности, гости сада могут полюбоваться алыми тюльпанами Грейга: они примечательны крупными цветками бокаловидной формы с заостренными лепестками и оригинальным окрасом листьев.

По данным специалистов, в "Аптекарском огороде" все расцветает раньше, потому что он расположен в более теплом районе столицы. При этом основное количество тюльпанов зацветет чуть позже – примерно в конце апреля.

Также тысячи разноцветных бутонов распустятся на центральной аллее Бабушкинского парка, на клумбах сада "Эрмитаж" и у парадных ворот Воронцовского парка. Также на десятки сортов луковичных первоцветов можно будет посмотреть в Измайловском парке и в музее-заповеднике "Коломенское".

Цветущая сакура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая сакура зацвела на весеннем фестивале цветов в "Аптекарском огороде" 16 апреля. Это дерево привезли 15 лет назад со склонов горы Фудзияма в Японии. Здесь же есть еще несколько видов сакуры, которые зацветут чуть позже – например вишня Саржента в Субтропической оранжерее.

Как правило, цветение этого растения происходит с середины апреля до второй половины мая. Кроме "Аптекарского огорода", целая аллея сакуры высажена на Воробьевых горах между смотровой площадкой и главным зданием МГУ. Найти цветущие деревья можно будет также в Екатерининском парке (недалеко от восточного входа) и Бирюлевском дендрарии.

А в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН посетители смогут полюбоваться цветущими деревьями в атмосфере страны Восходящего солнца. В рамках экспозиции "Японский сад" деревья с острова Хоккайдо дополняют пруды, павильоны в традиционном для этой страны стиле, каскады небольших водопадов, тринадцатиярусная пагода и каменные фонари.

Нежные магнолии

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В середине апреля в "Аптекарском огороде" зацвели и первые магнолии: пока на голых деревьях распустились лишь тюльпановидные цветки диаметром до 14 сантиметров. Найти ароматные растения можно между Зеркальным каналом и дубом Гофмана, а также у оранжерейного комплекса.

Кроме того, посмотреть на цветущую магнолию можно в парке "Горка", на ВДНХ рядом с фонтаном "Дружба народов" недалеко от Главного павильона и в Ботаническом саду биологического факультета МГУ. А в Большом розарии парка "Сокольники" для антуража еще и установили фонтаны, беседки и качели. Плюс тут работает мини-пасека. Цвести магнолия будет примерно до середины мая.

Благоухающая сирень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале мая город наполнят и ароматы сирени. Главное место сосредоточения этих кустарников – Сиреневый сад на Щелковском шоссе. Здесь высажены десятки сортов, наиболее известный из которых – "красавица москвы". Его особенность в том, что бутон сиреневого цвета в процессе цветения превращается в белоснежный.

Сирингарий (рукотворный сиреневый сад) можно найти в Парке Горького. Среди сортов здесь можно встретить, например, "красную москву" с темно-пурпурными цветами, или "маршала василевского" со светло-лиловыми. Найти сирень можно и в других столичных парках, среди которых "Сокольники", музей-заповедник "Царицыно" (где цветочные кусты высаживали еще в XIX веке), парки "Северное Тушино" и "Красная Пресня", а также сад имени Баумана.

Душистые пионы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вслед за сиренью в конце мая распустятся пионы. Полюбоваться крупными цветами и насладиться их ароматом можно будет в Ботаническом саду биологического факультета МГУ, "Царицино" и в "Сокольниках".

А целый пионарий смогут найти гости Парка Горького на центральной аллее. Хотя сад и небольшой, там зацветет весьма внушительная коллекция цветов: белые, бордовые, розовые, махровые и многие другие. На то, чтобы понаблюдать за цветением пионов, у москвичей будет около двух недель.

Еще больше цветочных мест можно выбрать на карте по ссылке.

