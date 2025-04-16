Первая сакура в Москве расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первая сакура, привезенная в Москву со склонов горы Фудзиямы, расцвела на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Речь идет о вишне мелкопильчатой, которую можно увидеть в Саду плодовых деревьев. Растение было доставлено в столицу в качестве подарка от Токио 15 лет назад.

Вместе с тем в Дальневосточном саду "Аптекарского огорода" горожан ждут другие виды, такие как курильская сакура, пильчатая вишня сортов Аманогава и Канзан и многие другие. Кроме того, еще одна сакура – вишня Саржента – расцветет в скором времени в Субтропической оранжерее.

Также в ботсаду добавили, что сакура стала собирательным названием для рода Prunus (Слива), включающем сливы, вишни, персики, миндаль, черемуху, лавровишню и другие растения.

Москвичей также приглашают присоединиться к празднованию Дня подснежника, приуроченные мероприятия к которому пройдут в "Аптекарском огороде" в субботу, 19 апреля. Для посетителей организуют экологический пленэр под названием "Москва, расцветай!".

Ранее в "Аптекарском огороде" раскрылся "трупный цветок", известный как "язык дьявола". У него необычная форма, но особенно посетителей удивляет специфический аромат, напоминающий запах гнилого мяса. В природе он растет в восточной части тропической Азии.