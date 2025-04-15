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15 апреля, 13:09

Город

В "Аптекарском огороде" отметят День подснежника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

День подснежника отметят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Приуроченные к празднику мероприятия пройдут в субботу, 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Для посетителей организуют экологический пленэр под названием "Москва, расцветай!". Художники и иллюстраторы получат возможность запечатлеть цветущие первоцветы среди легендарного дуба Гофмана и лиственницы Петра I.

Также в саду запланированы лекции и мастер-классы. Отмечается, что для участия в мероприятиях нужно пройти регистрацию. Вход будет осуществляться по билетам, добавили в пресс-службе.

Ранее в "Аптекарском огороде" раскрылся "трупный цветок", известный как "язык дьявола". У него необычная форма, но особенно посетителей удивляет специфический аромат, напоминающий запах гнилого мяса. В природе он растет в восточной части тропической Азии. Встретить цветок можно на южных островах Японии.

В этом году главный Ботанический сад Москвы отмечает 80-летие. На его территории находится около 400 редких видов растений. Около 80 из них – краснокнижные.

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