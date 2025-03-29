Сергей Собянин сообщил о рекорде посещаемости парков Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В 2024 году парки Москвы посетили свыше 177 миллионов раз. Секретом успеха является многообразие площадок и насыщенная программа для детей и взрослых, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В частности, в минувшем зимнем сезоне в парках были открыты 47 катков, 85 лыжных трасс и 22 горки для катания на тюбингах и ледянках.

В летний период в парках действовали 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом. Также город создал на их территориях специальные площадки для пикников с беседками, которые горожане и гости столицы могли бронировать онлайн.

Планируется, что следующим летом в парках состоится более 30 тысяч событий. По прогнозам, их должны посетить свыше 50 миллионов человек.

Вместе с тем с 17 апреля летний сезон откроет семейный тематический парк аттракционов "Орион" на ВДНХ. Посетителей до середины октября ждут развлечения, аттракционы, новые тематические зоны и насыщенная программа.