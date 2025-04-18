Около 300 праздничных конструкций установлены в Москве в честь Пасхи

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Около 300 объемно-декоративных и световых конструкций установлены рядом с московскими церквями и храмами в честь Пасхи, которая празднуется 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

В качестве декораций были использованы пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. Например, у храма Христа Спасителя установлено большое яркое пасхальное яйцо, которое украшено буквами "ХВ".

"На площадках у здания появился 30-метровый "цветущий" тоннель", – добавил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рядом с московскими церквями были установлены пасхальные яйца с растительным орнаментом и геометрическими узорами. Эти конструкции будут в темное время суток подсвечиваться. Кроме того, были обустроены островки с цветущими деревьями и мельницами.

Украсили пасхальными яйцами и курочками Парк Яуза. Рядом была обустроена аллея из розовых световых деревьев, на которых были развешаны подвески в виде пасхальных яиц.

Пасхальные инсталляции высотой 4,7 метра также появились рядом с вестибюлями станций столичного метро. Конструкции установлены у выходов № 1 станций "Парк культуры", "Краснопресненская" и у Северного речного вокзала.

