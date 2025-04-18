Движение перекроют на МКАД и Волгоградском проспекте ночью 19 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Движение на некоторых участках МКАД и Волгоградского проспекта будет перекрыто ночью субботы, 19 апреля, в связи с подготовкой и проведением парада 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Кратковременно в период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет временно закрыто движение", – уточнили в департаменте.

Речь идет об участке внешней стороны МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, части Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1, до МКАД, а также о Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК, о Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде.

Водителей попросили заранее строить маршруты с учетом введенных ограничений.

Ранее столичные власти предупреждали, что схема движения изменится в Центральном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы в апреле и мае. В частности, в среду, 23 апреля, с 21:00 и до окончания мероприятия закрываются для проезда участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Также в тот день будут недоступны для проезда 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд и Большая Никитская улицы, а также съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2, до дома 2, строения 1, на 1-й Тверской-Ямской улице.

