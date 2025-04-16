Движение ограничат на Шаболовке 19 апреля из-за парада трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улице Шаболовке в связи с проведением парада трамваев будет временно ограничено движение транспорта в субботу, 19 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 11:00 до 13:00 будет закрыт участок дороги от проезда Апакова до дома 6, строения 10, на улице Шаболовке. Кроме того, в аналогичный период краткосрочно перекроют движение на следующих участках:



от дома 6, строения 10, по улице Шаболовке до улицы Серпуховский Вал;

от улицы Серпуховский Вал до Большой Тульской улицы;

от Большой Тульской улицы до Холодильного переулка;

в Холодильном переулке от улицы Даниловский Вал до Третьего транспортного кольца (ТТК);

в местном проезде от дома 3, строения 3, до дома 3 на Варшавском шоссе.

Ограничения на указанных участках будут действовать недолго – не более 10 минут. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и искать альтернативные пути.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Парад трамваев, посвященный 126-летию рельсового транспорта, пройдет в Москве 19 апреля. Мероприятие стартует в 11:30 и пройдет от улицы Шаболовки до Даниловской мануфактуры и обратно.

После самого парада гости смогут посетить выставку ретровагонов в депо имени П. Л. Апакова. На ней будут представлены трамваи разных эпох. Также горожан ждут выступления артистов, угощения и розыгрыши призов.