Началось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до метро "Чистые пруды"

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

В Москве начались работы по возведению трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды". Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Линия пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова в Красносельском и Басманном районах столицы. Она соединит восточные районы города с южными и центральными, отметил заммэра.

"Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий", – указал Бирюков.

В зону благоустройства, кроме уже названных улиц и площади, вошли участки Каланчевской и Краснопрудной улиц, Чистопрудного и Сретенского бульваров. На месте строительства установлен строительный городок, появились ограждения с сигнальными лампами. Кроме того, для пешеходов появились удобные проходы.

"Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 километров. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения", – отметил заммэра.

В зоне будущей трамвайной лини находится много коммуникаций, поэтому они перед началом самих работ по возведению путей выносятся и перекладываются.

Ожидается, что после завершения всех работ тротуары будут расширены до 3–6 метров, их покрытие заменят. Также обновят асфальт, нанесут разметку, установят дорожные знаки, энергоэффективные фонари и оборудуют новые наземные переходы с контрастным освещением.

Кроме того, 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки общественного транспорта появятся вдоль трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре.

Планируется озеленить территорию вдоль путей. Для этого высадят около 200 деревьев и разместят 13 700 квадратных метров газона. Также озеленят территорию сквера у трамвайного разворота на Каланчевской улице.

Ранее в Москве завершилась реконструкция старейшего трамвайного депо имени Апакова. Производительность труда там выросла более чем в 2 раза. Завершение работ на этом объекте дало старт реконструкции всех трамвайных депо столицы. Их планируется обновить до 2030 года.

