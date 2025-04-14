Парад трамваев пройдет в Москве 19 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Парад трамваев состоится в Москве в субботу, 19 апреля. Он будет посвящен 126-летию рельсового транспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках парада транспорт проедет от улицы Шаболовки до Даниловской мануфактуры на Варшавском шоссе и обратно.

"Парады трамваев проходят в Москве с 2014 года и пользуются большой популярностью у горожан и туристов. Например, в прошлом году праздничные мероприятия посетили более 500 тысяч человек. В этом году мы также подготовили интересную программу, на которую можно прийти всей семьей", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Парад начнется в 11:30. Колонну можно будет увидеть на улицах Шаболовке, Серпуховский Вал и на Холодильном переулке.

После мероприятия гостей пригласят на выставку ретровагонов, которая будет доступна с 12:30 до 17:00 в депо имени П. Л. Апакова по адресу улица Шаболовка, дом 9. Среди экспонатов будут представлены трамваи разных поколений. Посетители увидят деревянные электрические и современные модели.

Также на мероприятии предусмотрена развлекательная программа. В частности, запланированы выступления артистов проекта "Музыка в метро", академического хора Московского метрополитена и школы танцев Moscow Dancing Rebels. Кроме того, гостей ждут бесплатные угощения и интерактивы с розыгрышем призов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития трамвайной системы Москвы. Первым шагом на этом пути стала реконструкция депо имени Апакова. При этом до 2030 года необходимо обновить еще 4 депо. Кроме того, бывший 7-й троллейбусный парк будет перестроен под новое трамвайное депо Нагатинское.

