Весной москвичи все чаще выбирают прогулки по экотропам

С приходом весны прогулки на природе становятся все популярнее у жителей столицы. Особым спросом пользуются экотропы и экскурсии в лесопарках. Например, в Битцевском лесу можно покормить белок и птиц, поучаствовать в квестах и узнать больше о природе средней полосы.

Развитию природных территорий помогает закон о зеленом фонде Москвы. В парках обустраивают дорожки, освещение, веломаршруты и информационные стенды. В этом году также продолжится развитие системы экомаршрутов, аудиогидов и просветительских мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.