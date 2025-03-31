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31 марта, 23:30

Транспорт

Дорожное движение улучшат в Зеленограде в этом году

Дорожное движение улучшат в Зеленограде в этом году

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Дорожное движение улучшат в Зеленограде в этом году. Для этого специалисты ЦОДД подготовили около 25 проектов, благодаря которым появятся новые пешеходные переходы, а на ряде улиц изменится скоростной режим.

Проекты ЦОДД создают безопасные условия для пешеходов и водителей и направлены на удобство жителей и сокращение времени в пути. При их разработке специалисты используют комплексный подход к созданию дорожной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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