Дорожное движение улучшат в Зеленограде в этом году. Для этого специалисты ЦОДД подготовили около 25 проектов, благодаря которым появятся новые пешеходные переходы, а на ряде улиц изменится скоростной режим.

Проекты ЦОДД создают безопасные условия для пешеходов и водителей и направлены на удобство жителей и сокращение времени в пути. При их разработке специалисты используют комплексный подход к созданию дорожной инфраструктуры.

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