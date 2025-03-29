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Новости

29 марта, 18:30

Город

Работы по благоустройству дворов стартовали в Москве

Работы по благоустройству дворов стартовали в Москве

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На юге Москвы приступили к работам во дворах на Бирюлевской улице. Там обустроят более 20 новых детских и спортивных площадок, уложат новый асфальт на тротуарах и в проездах. Появятся во дворах и новые газоны. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, всего в этом году приведут в порядок почти 2,5 тысячи дворовых территорий. Причем все проекты разрабатывали с учётом пожеланий москвичей.

На Бирюлевской улице проходит капремонт здания школы № 902 "Диалог". После его окончания там будет новое оборудование для учебных классов. Появятся современные лаборатории и пространства для творчества. Также обустроят просторные места для отдыха и благоустроят территорию.

Выставка "Москва Мельникова" открылась в Парке Горького. Экспозицию посвятили известному архитектору эпохи авангарда. Посетители смогут узнать, какие проекты столичных зданий подготовил Константин Мельников. Среди них – его собственный дом в Кривоарбатском переулке, гараж на Новорязанской улице и многие другие. Расскажут здесь и о планах, которые не реализовали. Это Дворец Советов, проекты по перестройке Лужников и Парка Горького. Вход на выставку свободный.

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