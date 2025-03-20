Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация кинотеатра "Ударник" с сохранением его исторического облика важна. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил заместитель директора по реставрации ООО "ГА" Никита Дудниченко.

"Реставраторы сохраняют его исторический облик и восстанавливают главную визитную карточку – кровлю со специальным раздвижным механизмом. Благодаря этому зрители смогут увидеть небо, как в советские годы задумывалось архитектором, автором проекта кинотеатра Борисом Иофаном", – объяснил Дудниченко.

Восстановление памятников конструктивизма требует особого подхода, так как архитектурный стиль возник во время индустриализации, когда в строительстве применяли инновационные материалы. Реставрация потребует серьезного изучения архивных данных и исторических технологий.

"Приспособление объектов культурного наследия, в том числе конструктивистских, под современные функции непросто, требуется учитывать статус памятника и одновременно современные требования к комфорту, энергоэффективности, безопасности и доступности", – напомнил он.

По словам реставратора, за последнее время в столице реализовали сразу несколько успешных проектов по восстановлению зданий периода конструктивизма. В их числе – Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Хлебозавод имени Зотова, клуб завода "Каучук" на Плющихе. Продолжаются работы в Дворце культуры завода "Серп и молот", комбинате газеты "Правда" и доме архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что реставрацию легендарного кинотеатра "Ударник" в Москве планируют завершить в 2027 году. Сооружение построили в 1931 году как часть Дома правительства. Объект стал первым в Советском Союзе звуковым кинотеатром. В 1935 году там прошел первый советский кинофестиваль.

В 2010 году кинотеатр закрылся, а в 2023 году началась его реставрация. Предполагается, что после всех работ здание сохранит свой исторический облик и функционал. В нем появится большой кинозал со сценой-трансформером и несколько небольших кинозалов.

