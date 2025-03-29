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29 марта, 07:00

Культура

В Москве открыли крупнейший в России экран для спецэффектов

В Москве открыли крупнейший в России экран для спецэффектов

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Собянин: на площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов

В кинокластере "Москино" открыли крупнейший в России экран для спецэффектов – 40 на 8 метров. Новое оборудование позволяет создавать виртуальные декорации любой сложности и снимать в любых локациях без выезда на натуру.

Технология virtual production дает режиссерам полный контроль над освещением и погодными условиями. В павильоне установлен поворотный круг радиусом 16 метров и система для съемок с автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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