В Москве открыли крупнейший в России экран для спецэффектов

В кинокластере "Москино" открыли крупнейший в России экран для спецэффектов – 40 на 8 метров. Новое оборудование позволяет создавать виртуальные декорации любой сложности и снимать в любых локациях без выезда на натуру.

Технология virtual production дает режиссерам полный контроль над освещением и погодными условиями. В павильоне установлен поворотный круг радиусом 16 метров и система для съемок с автомобилями.

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