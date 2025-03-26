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26 марта, 17:45

Культура

Актриса Олеся Железняк рассказала о важности импровизации в театре

Актриса Олеся Железняк рассказала о важности импровизации в театре

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Заслуженная артистка России Олеся Железняк поделилась мнением о роли неожиданностей в театральных постановках. По словам актрисы, даже забытый текст может стать моментом, который оживит спектакль и сделает его более естественным.

Железняк вспомнила слова своего педагога о том, что актеры должны играть подобно футболистам, сохраняя элемент непредсказуемости. При этом она отметила важность чувства меры в импровизации.

Большое интервью с Олесей Железняк выйдет в среду, 26 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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