Актриса Олеся Железняк рассказала о важности импровизации в театре

Заслуженная артистка России Олеся Железняк поделилась мнением о роли неожиданностей в театральных постановках. По словам актрисы, даже забытый текст может стать моментом, который оживит спектакль и сделает его более естественным.

Железняк вспомнила слова своего педагога о том, что актеры должны играть подобно футболистам, сохраняя элемент непредсказуемости. При этом она отметила важность чувства меры в импровизации.

Большое интервью с Олесей Железняк выйдет в среду, 26 марта, в эфире телеканала Москва 24.