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26 марта, 15:45

Культура

Актриса Олеся Железняк рассказала, в каком амплуа она себя видит

Актриса Олеся Железняк рассказала, в каком амплуа она себя видит

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Как рассказала заслуженная артистка России Олеся Железняк, раньше она не соглашалась с теми, кто называл ее только комедийной актрисой, так как считала себя глубокой и задумчивой артисткой. Однако со временем она приняла то, что может приносить радость людям своими комичными ролями.

Кроме того, Железняк отметила, что просит не называть себя поющей актрисой, так как, по ее мнению, она не имеет к этой сфере никакого отношения.

Большое интервью с Олесей Железняк выйдет в среду, 26 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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