Актер Антон Хабаров рассказал, почему выбирает друзей по недостаткам

По словам актера Антона Хабарова, идеальных людей не существует. Он отметил, что при выборе друзей ориентируется на их недостатки и оценивает, готов ли он их принять.

Артист также рассказал, что секрет его брака в независимости супругов друг от друга. По его мнению, для сохранения отношений важно адаптировать их к меняющимся обстоятельствам.

Большое интервью с Антоном Хабаровым выйдет в понедельник, 10 марта, в эфире телеканала Москва 24.



