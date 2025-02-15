"Откройте, Давид": Владислав Третьяк

Давид Виннер встретился с президентом Федерации хоккея России, трехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и лучшим хоккеистом XX века Владиславом Третьяком.

От советского хоккея к российскому: какие произошли принципиальные изменения и утрачены ли традиции школы? Насколько помолодел спорт, в каком возрасте будущий хоккеист должен уже уверенно стоять на коньках и к чему должны быть готовы родители будущих чемпионов?

Подробности смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".