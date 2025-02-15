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15 февраля, 22:00

Спорт

"Откройте, Давид": Владислав Третьяк

"Откройте, Давид": Владислав Третьяк

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Давид Виннер встретился с президентом Федерации хоккея России, трехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и лучшим хоккеистом XX века Владиславом Третьяком.

От советского хоккея к российскому: какие произошли принципиальные изменения и утрачены ли традиции школы? Насколько помолодел спорт, в каком возрасте будущий хоккеист должен уже уверенно стоять на коньках и к чему должны быть готовы родители будущих чемпионов?

Подробности смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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