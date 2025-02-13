Ирина Винер покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Под ее руководством российские гимнастки завоевали 16 олимпийских медалей, из них 10 – золотые.

По словам Винер, теперь ее задача – передать накопленный опыт молодым тренерам, которые будут готовить новое поколение чемпионок. Вице-президент Федерации гимнастики России Ольга Капранова отметила, что Винер внесла революционный вклад в развитие этого вида спорта. В свою очередь, министр спорта Михаил Дегтярев поблагодарил тренера за ее вклад и поддержку спортсменов.

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