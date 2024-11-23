"Откройте, Давид": Александр Зацепин

Давид Виннер встретился с легендарным композитором, народным артистом России Александром Зацепиным, который точно знает, "куда уходит детство", зачем "трутся об ось медведи" и что "есть только миг между прошлым и будущим".

Он написал больше 300 песен к сотне фильмов, и сегодня, уже будучи в почтенном возрасте, вернулся к классической музыке и работает над балетом "Загадки Турандот". Почему Александр Сергеевич не видит свою жизнь без работы, какой мелодии он хочет дать вторую жизнь и подарить слушателям к 80-летию Победы?

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