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23 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Александр Зацепин

"Откройте, Давид": Александр Зацепин

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Давид Виннер встретился с легендарным композитором, народным артистом России Александром Зацепиным, который точно знает, "куда уходит детство", зачем "трутся об ось медведи" и что "есть только миг между прошлым и будущим".

Он написал больше 300 песен к сотне фильмов, и сегодня, уже будучи в почтенном возрасте, вернулся к классической музыке и работает над балетом "Загадки Турандот". Почему Александр Сергеевич не видит свою жизнь без работы, какой мелодии он хочет дать вторую жизнь и подарить слушателям к 80-летию Победы?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
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