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22 ноября, 13:45

Культура

"Сити": какие картины Пабло Пикассо представлены в Пушкинском музее

"Сити": какие картины Пабло Пикассо представлены в Пушкинском музее

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В Пушкинском музее представлены знаковые работы Пабло Пикассо, включая "Девочку на шаре". Это произведение, созданное в 1915 году, впервые было показано московской публике в 1956 году и вызвало настоящий культурный переворот. Поэт Евгений Евтушенко сделал образ девочки на шаре сквозным в одном из своих произведений, а Виктор Драгунский написал рассказ из своей знаменитой серии "Денискины рассказы".

На выставке также можно увидеть другие шедевры Пикассо, такие как "Арлекин и его подружка", где художник исследует тему цирка и богемной жизни. Еще одна работа, "Объятие", рассказывает о любви, которая побеждает бытовые трудности.

Подробнее – в программе "Сити".

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