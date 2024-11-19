"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе

На этой неделе в Москве пройдут несколько значимых музыкальных событий, которые не стоит пропускать. В клубе "16 Тонн" выступит композитор Валерий Сюткин, известный своими хитами из группы "Браво". Концерт состоится 20 ноября в 20:00. Музыкант выступит в сопровождении Rock&Roll Band.

В шоу "Миры Ханса Циммера" оркестр Imperialis Orchestra представит живые версии саундтреков из культовых фильмов, таких как "Король Лев" и "Интерстеллар". Выступление пройдет 20 ноября в 20:00.

В театре "Одеон" состоится концерт Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы", где исполнят главные хиты группы "Наутилус Помпилиус".

Подробнее – в программе "Сити".