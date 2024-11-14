"Моя Москва": Сергей Барышев. Часть 2

Театральный актер Сергей Барышев впервые заявил о себе в кино в 2001 году, сыграв оперуполномоченного майора Винокурова в телесериале "Тайны следствия". Артист снимался в популярной картине 11 лет.

В этом выпуске на прогулке по Филимонковскому району в ТиНАО он признается, чем однажды вызвал недовольство местных жителей и вспомнит, зачем за ним по улице бежала женщина. Актер расскажет, чем ему дорога Москва.

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