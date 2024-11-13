Новости мира: извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии

Редкое природное явление произошло в Колумбии. Грязевой вулкан сначала взорвался, а затем из его жерла вырвался столб огня и дыма. Никто не пострадал.

Два немецких экстремала установили мировой рекорд, пройдя по канату, натянутому между двумя летящими воздушными шарами на высоте 2,5 километра. Это не первый случай выполнения подобного трюка: три года назад его уже осуществили в Бразилии, но на меньшей высоте – 1 900 метров.

На международном аэрокосмическом салоне в Китае российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал фигуру высшего пилотажа "Контролируемый плоский штопор", впечатлив зрителей своим мастерством. Салон продлится шесть дней и будет охватывать военную и гражданскую авиатехнику, космическое и навигационное оборудование, а также авиационное вооружение и ракетные двигатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.