Полиция установила личность стрелявшего по самокатчикам на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские установили личность стрелявшего по самокатчикам на юге Москвы, пишет пресс-служба прокуратуры города.

Подозреваемым в стрельбе стал местный житель 1982 года рождения, уточнили в ведомстве. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, добавили там.

По версии МВД, конфликт произошел во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между несколькими людьми возник конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из, предположительно, пневматического оружия в сторону группы самокатчиков.

В результате один из участников инцидента получил ранение. Пострадавшему оказали помощь на месте, а стрелявший скрылся.

