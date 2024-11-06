Полицейские задержали подозреваемого в краже двух иномарок в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полицейские задержали в Москве обвиняемого в краже двух иномарок, стоимость которых превышает два миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Заявление в полицию поступило от представителя фирмы, занимающейся обеспечением работоспособности электростанций. Заявительница сообщила, что автомобили, принадлежащие организации, были похищены с территории гаражно-парковочного комплекса, расположенного на Витебской улице.

В результате подозреваемого правоохранители задержали на улице Маршала Тухачевского. Им оказался 42-летний приезжий из Ставропольского края, временно проживающий в столице. Следствие выяснило, что злоумышленник ранее работал в данной организации и, увольняясь, оставил у себя один комплект ключей от автомобилей.

Похитив транспортные средства, он припарковал их во дворе дома на Дорогобужской улице для последующей перепродажи на запчасти. В настоящее время авто изъяты и возвращены владельцу. Следователи возбудили уголовное дело, предъявили обвинение злоумышленнику и вменили ему подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области после кражи внедорожника Toyota за 5,6 миллиона рублей у москвича. Приезжий решил украсть одну из машин на улице Болотниковской.

Для осуществления задуманного он заказал эвакуатор, убедив водителя, что это его автомобиль. Транспортное средство перевезли на парковку в районе улицы Митинской. Полицейские нашли автомобиль и вернули владельцу.