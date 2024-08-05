Мужчина попал из пневматического пистолета в женщину с ребенком на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

40-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в женщину с ребенком на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, гражданин находился в квартире на четвертом этаже дома на улице 800-летия Москвы, когда выстрелил в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочь 2021 года рождения.

По данному факту начата процессуальная проверка, фигурант задержан. Теперь сотрудники ведомства контролируют ход проверки и принятия решения о возбуждении о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Похожий инцидент ранее уже случался на севере столицы. Тогда возле одного из домов на Коровинском шоссе произошел бытовой конфликт, который перерос в потасовку. Участниками инцидента стали трое местных жителей, один из которых выстрелил из, предположительно, травматического оружия, а затем скрылся.

