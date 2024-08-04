Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ОМВД России по Донскому району устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой на юге Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По предварительным данным, инцидент случился примерно в 19:20 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между несколькими гражданами возник конфликт, в ходе которого один из участников получил ранение из, вероятно, пневматического оружия, добавили в полиции.

"Пострадавшему медицинская помощь оказана на месте. Стрелявший с места происшествия скрылся", – указали в пресс-службе.

В настоящее время полицейские принимают все меры к розыску и задержанию стрелявшего. Журналисты подчеркнули, что подозреваемый якобы обстрелял четырех самокатчиков, разозлившись на них из-за занятой дороги.

Похожий инцидент случился ранее на севере столицы. Тогда, возле одного из домов на Коровинском шоссе произошел бытовой конфликт, который перерос в потасовку. Участниками инцидента стали трое местных жителей, один из которых выстрелил из предположительно травматического оружия, а затем скрылся.

