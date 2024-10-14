Тело второго рабочего обнаружено на месте обрушения в здании на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело второго рабочего найдено на месте частичного обрушения здания в районе Вешняки на востоке Москвы, пишет пресс-служба прокуратуры города.

Погибшим оказался мужчина 1993 года рождения.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел 12 октября. ЧП случилось на Косинской улице во время сноса здания. Тогда было известно об одном погибшем 1992 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура Подмосковья обещала провести проверку по факту падения подвесного потолка в гимназии № 17 в Королеве. Инцидент в гимназии на улице Сакко и Ванцетти случился утром 3 октября во время занятий.

