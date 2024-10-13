Никто из пациентов диспансера на Кубани не пострадал при обрушении перекрытия

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Ни один из пациентов психоневрологического диспансера в Кореновском районе Краснодарского края, в котором произошло обрушение межэтажного перекрытия, не пострадал, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, они были эвакуированы из здания. После этого пациентов поместили в другие учреждения края. В данный момент их жизням и здоровью ничего не угрожает, подчеркнули представители комитета.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 206 человек.

Позже выяснилось, что в результате произошедшего погибла санитарка учреждения. Ее тело было найдено под завалом.

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности по факту случившегося. Сотрудники СК и криминалисты работают на месте происшествия.