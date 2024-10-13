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13 октября, 09:10

Происшествия

Санитарка погибла при обрушении в психоневрологическом интернате на Кубани

Фото: телеграм-канал Mash

Обрушение межэтажного перекрытия, которое произошло в психоневрологическом интернате в Кореновске Краснодарского края, привело к гибели женщины. Она оказалась санитаркой учреждения.

По уточненной информации, перекрытие обрущилось в холле главного корпуса. Тело женщины было найдено под завалом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 206 человек. Специалисты выясняют причины произошедшего.

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