Санитарка погибла при обрушении в психоневрологическом интернате на Кубани

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Обрушение межэтажного перекрытия, которое произошло в психоневрологическом интернате в Кореновске Краснодарского края, привело к гибели женщины. Она оказалась санитаркой учреждения.

По уточненной информации, перекрытие обрущилось в холле главного корпуса. Тело женщины было найдено под завалом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 206 человек. Специалисты выясняют причины произошедшего.