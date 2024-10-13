Межэтажное перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Обрушение межэтажного перекрытия произошло в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновск Краснодарского края. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины, ее личность устанавливается. Погибшая, предположительно, работала в диспансере.

Из здания эвакуировали 206 человек. Причины обрушения в данный момент выясняются.

В августе обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло в Нижнем Тагиле. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате обрушения погибли 10 человек, еще 26 пострадали. По уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержали мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" .