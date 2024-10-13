13 октября, 07:54Происшествия
Межэтажное перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Обрушение межэтажного перекрытия произошло в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновск Краснодарского края. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров.
При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины, ее личность устанавливается. Погибшая, предположительно, работала в диспансере.
Из здания эвакуировали 206 человек. Причины обрушения в данный момент выясняются.
В августе обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло в Нижнем Тагиле. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.
В результате обрушения погибли 10 человек, еще 26 пострадали. По уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержали мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" .
В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы