Дело о халатности возбуждено после обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства будут расследовать преступление, которое предусмотрено статьей о халатности.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, указали в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 206 человек.

Позже выяснилось, что в результате произошедшего погибла санитарка учреждения. Ее тело было найдено под завалом. По уточненной информации, перекрытие обрущилось в холле главного корпуса.