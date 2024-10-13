13 октября, 09:43Происшествия
Дело о халатности возбуждено после обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани
Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сотрудники ведомства будут расследовать преступление, которое предусмотрено статьей о халатности.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, указали в ведомстве.
Инцидент произошел в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 206 человек.
Позже выяснилось, что в результате произошедшего погибла санитарка учреждения. Ее тело было найдено под завалом. По уточненной информации, перекрытие обрущилось в холле главного корпуса.
Новости регионов: в Челябинской области в квартире пенсионерки рухнул пол