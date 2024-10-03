Прокуратура организовала проверку после падения потолка в гимназии в Королеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

По факту падения подвесного потолка в гимназии № 17 в Королеве будет проведена проверка, сообщает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, утром 3 октября в гимназии на улице Сакко и Ванцетти во время занятий упал подвесной потолок.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее потолок обрушился в спа-отеле в городе Петергофе, в результате чего пострадали пять человек. При этом двое из пяти человек отказались от госпитализации после осмотра на месте. У всех выявлены раны головы и спины, а также ссадины.

