12 сентября, 11:30Происшествия
Полиция задержала мужчину, который присвоил чужой телефон в московском метро
Правоохранители задержали мужчину, который присвоил чужой мобильный телефон в Московском метрополитене. Инцидент случился под камерами видеонаблюдения, передает прокуратура.
У одного из пассажиров на эскалаторе выпал смартфон, его подняла женщина, а затем передала мужчине, который шел за ней следом. При выходе из метро он снял чехол, выбросил сим-карту, но разблокировать аппарат не смог.
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