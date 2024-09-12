Полиция задержала мужчину, который присвоил чужой телефон в московском метро

Правоохранители задержали мужчину, который присвоил чужой мобильный телефон в Московском метрополитене. Инцидент случился под камерами видеонаблюдения, передает прокуратура.

У одного из пассажиров на эскалаторе выпал смартфон, его подняла женщина, а затем передала мужчине, который шел за ней следом. При выходе из метро он снял чехол, выбросил сим-карту, но разблокировать аппарат не смог.

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