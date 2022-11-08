Актриса хоррор-квеста в Тамбове попросила не наказывать посетителя, который ударил ее

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Актриса хоррор-квеста в Тамбове попросила правоохранителей не привлекать к ответственности посетителя, который ударил ее во время игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

До этого в Сети распространилось видео, на котором видно, как посетитель хоррор-квеста ударил рукой актрису, которая должна была напугать компанию.

"К нам обратилась девушка, которая пострадала в ходе инцидента в квест-комнате. Она написала заявление, в котором указала, что претензий к обидчику не имеет, и попросила не принимать меры в отношении этого человека", – рассказали в полиции.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют разработать законопроект о нормах организации квестов. Изменения необходимы в связи с опасностью для здоровья, которые несут подобные развлечения, заявила депутат Думы Яна Лантратова.

В Госдуме отметили, что квесты могут причинить сильный вред здоровью. По словам Лантратовой, на данный момент в законодательстве РФ нет норм, способных регулировать работу подобных организаций.

Депутат подчеркнула, что для разработки инициативы подключат Минкульт РФ, Роспотребнадзор, СК и МВД.

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