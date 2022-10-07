В ГД планируют разработать законопроект о нормах организации квестов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты ГД планируют разработать законопроект о нормах организации квестов. Изменения необходимы в связи с опасностью для здоровья, которые несут подобные развлечения, заявила депутат Думы Яна Лантратова.

"В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая обсудит и затем предложит к внесению поправку в закон, регулирующий проведение квестов", – цитирует Лантратову РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что для разработки инициативы ГД подключат Минкульт РФ, Роспотребнадзор, СК и МВД. Заседание организуют в период осенней сессии, сами поправки внесут после собрания. Уточняется, что сопредседателями рабочей группы назначили Лантратову и депутата ГД Екатерину Стенякину.

В Госдуме отметили, что квесты могут причинить сильный вред здоровью. По словам Лантратовой, на данный момент в законодательстве РФ нет норм, способных регулировать работу подобных организаций. По ее словам, из-за этого возникла необходимость правового контроля квестов.

Кроме того, добавила депутат, на обсуждении запланировали проработать вопрос запрета участия для граждан с теми или иными заболеваниями.

В сентябре пять человек получили ожоги во время участия в квесте Hunting на юго-востоке Москвы. В помещении произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате ожоги получили участники квеста, в том числе несовершеннолетний.

Момент взрыва на хоррор-квесте в Москве попал на видео. На кадрах видно, как актер квеста пытается поджечь лампу газовым баллоном.

36-летний организатор этого мероприятия пробудет под домашним арестом до 12 ноября 2022 года. По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель организовал в нежилом помещении на улице Новохохловской проведение экстремальных квестов. При этом помещение он занимал на основании договора субаренды.

"Московский патруль": домашний арест назначили организатору квеста, где пострадали дети

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