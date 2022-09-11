Пять человек пострадали во время проведения квеста на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пять человек получили ожоги во время участия в квесте Hunting на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление СК РФ.

"В помещении, расположенном на улице Новохохловская в городе Москве, произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате ожоги получили участники квеста, в том числе несовершеннолетний", – рассказали в ведомстве.

По факту происшествия следователями организована проверка, в ходе которой будут опрошены участники мероприятия и сотрудники квеста.

Между тем в столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших – трое подростков в возрасте 15 лет, а также два сотрудника компании – организатора мероприятия. Двум участникам квеста потребовалась госпитализация.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств получения несовершеннолетними телесных повреждений", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Туве прокуратура организовала проверку после попадания фейерверка в людей в Кызыле. Инцидент произошел 10 сентября во время празднования Дня города: часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан.

