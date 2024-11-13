MusicAeterna Dance и Центр "Зотов" представили танцевальный спектакль "Мистерия про это"

13 ноября в московском Центре "Зотов" прошел премьерный показ танцевального спектакля "Мистерия про это". Он был создан режиссером Анной Гусевой, хореографом Анастасией Пешковой и труппой musicAeterna Dance.

Спектакль посвящен постановке Всеволода Мейерхольда и Казимира Малевича по пьесе Владимира Маяковского "Мистерия-буфф" и приурочен к 150-летию Мейерхольда. Представление надолго опередило свое время и сегодня считается одной из легенд авангардного искусства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

