Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 22:00

Культура

Презентация мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Московском дворце молодежи

Презентация мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Московском дворце молодежи

Театр "У Никитских Ворот" подготовил премьеру спектакля "Я – Майя"

"Интервью": Дмитрий Филатов и Алексей Осокин – о концертной деятельности

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как шутка дала начало проекту с Львом Лещенко

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве

"Сити": какие фестивали подготовили в Москве в середине сентября

Лидеры группы Filatov & Karas поделились самыми культовыми местами Москвы

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как изменилась клубная жизнь в Москве

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали об организации своих выступлений

"Звезды советского экрана": "Когда деревья были большими"

В Московском дворце молодежи состоялась презентация мюзикла "Последняя сказка". Гостям мероприятия продемонстрировали несколько вокальных номеров и рассказали о концепции декораций и костюмов.

"Последняя сказка" – это новый мюзикл о молодой паре, чьи отношения находятся на грани разрыва. Максим и его невеста Женя отправляются в путешествие, чтобы спасти любовь. В мире сказочного Востока они встречают Джинна, принца Алладина, султана Сулеймана и Шехерезаду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоЕкатерина ФоменкоАлина Терещенкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика