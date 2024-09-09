Презентация мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Московском дворце молодежи

В Московском дворце молодежи состоялась презентация мюзикла "Последняя сказка". Гостям мероприятия продемонстрировали несколько вокальных номеров и рассказали о концепции декораций и костюмов.

"Последняя сказка" – это новый мюзикл о молодой паре, чьи отношения находятся на грани разрыва. Максим и его невеста Женя отправляются в путешествие, чтобы спасти любовь. В мире сказочного Востока они встречают Джинна, принца Алладина, султана Сулеймана и Шехерезаду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.